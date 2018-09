N-VA wil meer aandacht voor “vergeten” hoogbegaafde leerlingen

Voor leerlingen met een leerstoornis of beperking voorziet de Vlaamse overheid bakken geld. Maar hun leeftijdsgenoten aan het andere uiterste, de hoogbegaafde leerlingen, blijven in de kou staan en daar moet dringend verandering in komen, vindt N-VA. “Onze ­belangrijkste grondstof zijn onze hersenen”, zeggen voortrekkers Kathleen Krekels en Kris Van Dijck. “Dan moeten we die ook ­helpen goed te ontwikkelen.”

In elke klas van 25 in het basisonderwijs zit gemiddeld één leerling die hoogbegaafd is. En in tegenstelling tot zijn of haar klasgenootjes die wat moeilijker leren, krijgt die leerling geen speciale begeleiding. Met als gevolg dat die kinderen zich sneller vervelen, nood hebben aan meer uitdaging en soms zelfs gewoon slechter presteren.

Daar wil de N-VA-fractie van het Vlaams Parlement iets aan doen. Zes parlementsleden dienen een conceptnota in om de problematiek onder de aandacht te brengen. “Het is een goede zaak dat leerlingen met leerachterstand meer aandacht krijgen”, zeggen de voortrekkers van het initiatief Kathleen Krekels en Kris Van Dijck. “Maar dat betekent wel dat we de sterkste leerlingen uit het oog verliezen. We moeten dat talent nochtans maximaal benutten. Dit zijn onze topwetenschappers van morgen.”

Ze pleiten ervoor om leraren in hun opleiding én in bijscholing attent te ­maken op hoe ze met zulke leerlingen aan de slag moeten. Er moet ook meer geld vrijgemaakt worden voor goede ­begeleiding. “Nu heb je wel enkele scholen die op eigen houtje meer aandacht schenken aan hoogbegaafden”, klinkt het. “Die krijgen daar niets voor en worden bovendien vaak het slachtoffer van hun eigen succes.”

Goed voor iedereen

Professor Tessa Kieboom van onderzoekscentrum Exentra, die expert is rond hoogbegaafdheid, pleit al langer voor zo’n aanpak. “Leerkrachten moeten eerst wat bijscholen, maar achteraf kunnen ze meer tijd vrijmaken voor de andere leerlingen. Precies omdat ze weten hoe ze hun hoogbegaafde leerlingen moeten aanpakken.”

Bovendien varen niet alleen de hoogbegaafden wel bij de correcte aanpak. “Alle sterkste leerlingen hebben daar baat bij”, zegt Kieboom.