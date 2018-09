Overvallers laten gasfles achter na mislukte plofkraak in Bree

Bree -

Onbekenden probeerden voorbije ochtend een plofkraak te plegen in het postkantoor van Bree. De daders hadden rond 2.45 uur alles in gereedheid gebracht om de geldautomaten in het filiaal in de Hoogstraat open te krijgen, maar moesten toen op de vlucht slaan. Hun kabels en een gasfles lieten ze achter. Volgens het parket van Limburg “rook de beveiligingsfirma onraad en zag ze de verdachte handelingen”. Of ze ook heeft ingegrepen, is voorlopig niet duidelijk.