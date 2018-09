Het Debat in Maaseik: “De boodschap dat Maaseik een spookstad is, moet stoppen”

Maaseik -

Het was een legislatuur met de handrem op in Maaseik. De schulden zijn hoog, er was weinig ruimte om te investeren en een pensioenbom van de oude ziekenhuisorganisatie hangt de stad boven het hoofd. De toekomst ziet er dus niet rooskleurig uit voor de stadskas. Als handelskern heeft Maaseik het, net als vele andere steden in Limburg, niet gemakkelijk. Twintig procent van de handelspanden staat leeg.