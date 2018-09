Joke Devynck scheert zich kaal voor nieuwe filmrol

Het uitgangspunt van Wallyn – bekend van zijn debuutlangspeler Film 1 en de Canvas-reeks De 16 – is het tragikomische verhaal van huisvrouw Cathy (Neuville) die in een zelfhulpgroep van terminaal zieken zit. Cathy, die weet dat ze nog maar enkele maanden te leven heeft, neemt zich voor haar huishouden te organiseren na haar dood. Alleen, zij wil niet dat haar familie­leden daar iets van weten.

Voor sommige acteurs wordt de rol wel behoorlijk ingrijpend. Zo meldde actrice Joke Devynck, die een lid van de praatgroep speelt, al via Instagram dat ze zich kaal moest laten scheren.

Actrice Joke Devynck liet met een voor-na-foto op Instagram weten dat ze zich kaal moest scheren voor haar rol Foto: rr

Dochter Axelle Red debuteert

Behalve met bekende gezichten, pakt All of Us ook uit met enkele verrassende én nieuwe namen. De opvallendste is zonder twijfel Janelle Vanes (18), dochter van zangeres Axelle Red. Vanes maakte al indruk op de theaterplanken en was even te zien in Eternity, een film van Anh Hung Tran (maker van The Scent of Green Papaya) maar maakt nu haar Vlaamse speelfilmdebuut. Ook Janne Desmet, vooral gekend van de reeks Zie Mij Graag, en Anne-Laure Vandeputte (binnenkort in De Bende van Jan De Lichte) zijn voor het eerst in een film te zien.

De opnamen van All of Us zijn begin deze week gestart en lopen nog tot begin november. De film zal in de loop van 2019 in de bioscopen komen.