"F1 zou speciale livery op F1-bolides moeten toestaan"

McLaren-CEO Zak Brown is de mening toegedaan dat de F1 meer moet openstaan voor speciale, eenmalige kleurenschema’s op de bolides.

In de huidige commerciële overeenkomst staat dat de teams verplicht zijn om hun twee bolides het hele jaar te voorzien van hetzelfde kleurenschema.

Wie herinnert zich het befaamde “ritssluiting-kleurenschema” niet van BAR in 1999? Het was de bedoeling om elke auto te voorzien van de kleuren van een verschillend sigarettenmerk maar daar stak de F1 een stokje voor.

When Subaru's 555 WRC livery made it to Formula 1 [British American Racing team in 1999] pic.twitter.com/YFWqui1FMN — Elric (@elric_olalekan) February 22, 2016

De oplossing die BAR bedacht voor het probleem bestond erin van de ene zijde van de auto van de kleuren van 555 te voorzien en de andere zijde die van Lucky Strike. Het geheel werd afgewerkt met een ritssluiting die in het midden die aan de neus wat open stond.

In de Verenigde Staten bij het IndyCar- en NASCAR-kampioenschap wordt er veel losser omgesprongen met zulke regels en het is niet ongewoon dat teams hun kleuren veranderen gedurende het seizoen.

Gisteren was Zak Brown uitgenodigd om te spreken op het Motorsport Leaders Business Forum in Londen. Daar werd de Amerikaan gevraagd of het geen goed idee zou zijn om de F1-teams vrij te laten om van kleurenschema te wisselen gedurende het seizoen.

“Ik zou het toejuichen als we net als in de IndyCar en NASCAR onze kleurenschema’s zouden mogen veranderen tijdens het seizoen,” aldus Brown. “Ik denk dat ik het nog steeds als twee auto’s wil bekijken. Maar als je naar Monaco gaat en je hebt daar bijvoorbeeld een groots sponsorevenement met een van je partners en je wil je auto’s omtoveren in Dell Technologies, of wat dan ook, maar allebei hetzelfde.”

“Dan weten de fans nog steeds dat is een McLaren, dat is een Ferrari of welk ander team het ook mag zijn.”

“Het zou een nieuwe innovatie kunnen zijn die niet te extreem is zodat elke auto een ander kleurenschema heeft. Ik denk dat dat soort fans meer gefocust zijn op de rijders.”

In de IndyCar en NASCAR is het de normaalste zaak van de wereld dat de auto’s van hetzelfde team andere kleuren hebben maar dat vindt Brown een stap te ver voor de F1.

“Ik denk niet dat dat in de F1 zal gebeuren want elk team is te herkennen aan haar kleuren. Het zou ook te verwarrend worden als je twintig verschillende kleurstellingen hebt denk ik. De fans in NASCAR zijn meer geconcentreerd op een bepaalde rijder, zij herkennen bijvoorbeeld Jimmie Johnson in de Lowes-auto en Fernando Alonso in de McLaren-auto.”

“Het is een totaal andere sport,” besluit Brown.

