Ze stonden met drie aan de aftrap: spelers van Lommel met een Genks verleden. Achterin Ben Santermans, links op het middenveld Jentl Gaethofs en voorin Laurens Vermijl. Maar hun jongensdroom, ooit een wedstrijd met inzet spelen in de sfeervolle Luminus Arena, ging pas jaren later - gisterenavond - in vervulling