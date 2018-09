dilsen-stokkem De 47-jarige Madinat D. uit Dilsen-Stokkem is vrijgesproken door de correctionele rechtbank in Gent. Samen met een andere Tsjetsjeense vrouw stond ze terecht omdat ze volgens het federaal parket eind 2014 naar Syrië wilde afreizen om zich daar aan te sluiten bij terreurgroep IS.