LummenGrote paniek in Zweden nadat vier Vlaamse avonturiers, onder wie twee Limburgers, in de bergen vermist waren geraakt. Een gigantische reddingsoperatie met helikopters werd ingezet. Gisterochtend werden de Vlamingen gezond en wel teruggevonden. “We hadden niet eens in de gaten dat er naar ons werd gezocht”, zegt Lummenaar Stijn Vantilt.