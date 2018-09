“Wij kunnen vijf dagen zonder zon of stroom”

HamAls het stroomtekort in november echt nijpend wordt, dan treedt als allerlaatste redmiddel het afschakelplan in werking. In het hele land worden dan bepaalde regio’s van het stroomnet afgeschakeld. Grote bedrijven en instellingen zijn op zo’n drastische maatregel voorbereid. Maar gezinnen mogen zich zorgen maken over de verwarming en het eten in de diepvries. Behalve Stefan Dekelver uit Ham. “Ik doe al zes jaar een beroep op batterijen.”