750 megawatt gevonden, nog 1.000 te gaan

BrusselHoeveel stroom gaan we in november tekort hebben? Zo’n 1.600 à 1.700 megawatt, heeft Elia berekend. Daarvan heeft minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) nu 750 megawatt gevonden, bleek gisteren in het parlement, waar een hoorzitting over de kwestie plaatsvond. Waar de rest vandaan zal moeten komen, is nog onduidelijk. De kosten voor de huidige “verstoring van de energiemarkt” wil Marghem verhalen op de dader. Maar ze noemde Engie-Electrabel niet met naam.