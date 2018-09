“Dit was een schandalige prestatie.” Club-trainer Ivan Leko brieste van woede na de 2-0-bekernederlaag op SK Deinze. “Ik heb werkelijk niets goeds gezien. Als iedereen voor zichzelf speelt en er alleen maar ego’s zijn, zullen we altijd van een ploeg als Deinze verliezen.” Bij de thuisploeg stond Bilzenaar Seppe Brulmans in het winnende kamp. Hij gaf de assist voor de 2-0.