“Ik weet niet hoe je het allemaal gedaan krijgt…” Er gaat geen dag voorbij of Tessy Lichter (37) krijgt het te horen. Niet verwonderlijk, als je weet welke sporten de duizendpoot uit Kortessem beoefend heeft én nog wil beoefenen: atletiek, handbal, tennis en sinds kort zelfs waterpolo. Minstens tien uur per week is ze in een sportoutfit getooid. Tussendoor voert de master in de Rechten haar beroep uit bij de FOD Financiën in Hasselt. Bovendien heeft ze recent nog een passie erbij gekregen: wijn telen.