LEON CONINX (66) is voetbalscheidsrechter én afstandsloper

Tijdens zijn legerdienst in Duitsland liep Leon Coninx (66) de drie kilometer in minder dan tien minuten. Zijn legeroversten wilden de Opglabbekenaar laten bijtekenen, maar op vraag van zijn vader werd hij postbode én voetballer. Dat laatste deed hij tot zijn 44ste. Sindsdien combineert Coninx al 22 jaar het scheidsrechtersfluitje met loopwedstrijden. Zondag loopt hij de Maasrun in Lanaken. Voor zijn plezier, maar ook voor twee trappisten na de wedstrijd.