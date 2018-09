‘Layla’ van De Kreuners, ‘Vergeet Barbara’ van Will Tura en andere liedjes over vrouwen vormen de insteek voor ‘Meisjesnamen’, de nieuwe show en bijbehorende cd waarmee de Aarschotse broers Kolacny en hun Scala-koor langs Vlaamse theaters trekken. Voor het eerst in 22 jaar integraal in het Nederlands.