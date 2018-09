Tanja Dexters boos in Gert Late Night: “De politie heeft mij uitgedaagd, ik voel me geboycot”

Antwerpen -

Tanja Dexters beleeft woelige tijden. Haar felbesproken Flamingo Bar in Antwerpen werd door de politie verzegeld nog voor die goed en wel geopend was. La Dexters deed woensdag haar verhaal aan de bar bij James Cook in Gert Late Night. Dexters was erg opgewonden. “Ik voel me geboycot” zei ze.