Eden Hazard klopt Simon Mignolet en is alweer de held voor Chelsea met ‘Messiaanse’ goal

In de derde ronde van de Engelse League Cup stond een topaffiche op het programma tussen Liverpool en Chelsea. Met Simon Mignolet nog eens in de basis en Eden Hazard op de bank. Die laatste besliste wel de match met een klassegoal: 1-2!

Mignolet speelde voor het eerst sinds januari maar belette Alvaro Morata al snel een goal te scoren met een uitstekende reflex. De doorgebroken Spanjaard kon ook in de herneming niet scoren.

Daarna was het moment van Daniel Sturridge gekomen. De Liverpool-spits miste eerste een dot van een kans. Hij omspeelde Willy Caballero en moest de bal maar in het lege doel leggen, maar schoot onbeholpen naast. Niet veel later deed hij de netten wil trillen met een knappe volley: 1-0

Wat een misser van Sturridge!



Jürgen Klopp kan het maar moeilijk geloven. #LIVCHE pic.twitter.com/wkIpICEzMh — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 september 2018

GOAL | Sturridge zet Liverpool met een acrobatisch doelpunt op voorsprong!



1?#LIVCHE pic.twitter.com/D7GlbH0v0d — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 september 2018

Emerson Palmieri zette de bordjes tien minuten voor tijd gelijk en dan bracht Maurizio Sarri Eden Hazard in. Die besliste de kraker met een heerlijk doelpunt. Na een solo klopte hij Mignolet met een kanonskogel: 1-2. Geen leuk debuut dus voor ‘Big Si’, tegen wie Hazard al zijn zesde goal van het seizoen scoorde.