Charleroi geraakt thuis niet voorbij Deense kampioenen in Champions League basketbal

Twee dagen na de knappe kwalificatie tegen Hapoel Tel Aviv moest Spirou Charleroi nipt (59-61) het hoofd buigen tegen Bakken Bears. Zaterdag moeten de Karolo’s dus minstens met drie punten winnen om deze fase te overleven.

Na de openingskorf van Ford namen de Deense landskampioenen snel de teugels in handen: 5-12. Na tien minuten hadden Hervelle en co de schade hersteld. In de hele eerste helft liet de afwerking aan beide zijden te wensen over: 32 % tegen 33 %. Het verschil bij de lage rustscore bedroeg amper twee eenheden: 27-29. In het derde wedstrijdschuifje sleurde LIbert zijn team via 36-32 naar 43-37. Hammonds zag na 52-48 de voorsprong echter smelten. Jukic zette de eindstand op het bord.

De ellendige afwerking van Hunt aan de vrijworplijn (2 op 10) weegt zwaar door. Zaterdagnamiddag volgt de beslissende terugmatch van deze tweede kwalificatieronde in Denemarken. De winnaar bikkelt in de derde ronde tegen het Spanse Murcia om een ticket voor de Champions League. Oostende is al zeker van de reguliere competitie, Antwerp Giants won al zijn eerste match van de tweede ronde in het Italiaanse Cantu en hoeft geen derde ronde te spelen.

CHARLEROI: (21 op 63 waarvan 5 op 20 driepunters, 12 op 25 vrijworpen) HAMMONDS 0-5, MARCHANT 0-0, FORD 5-3, KATIC 4-3, LIBERT 5-8, Hervelle 4-2, Hunt 4-0, Mobley 5-4, Marnegrave 0-5, Demirtas 0-2.

KWARTS: 18-15, 9-14, 20-16, 12-16.