“Doe eens normaal!”: dochter van Dana Winner is pesterijen op sociale media beu

Nu ze te zien is in het televisieprogramma ‘Jong Geweld’ krijgt Chinouk Van Baelen (19), dochter van Dana Winner, te maken met kwetsende commentaren op sociale media. Ronduit cyberpesten, zo noemt de aangedane rechtenstudente het zelf.

In het programma ‘Jong Geweld’ gaat Chinouk Van Baelen samen met andere BV-kinderen op kamp met jongeren die het heel wat minder goed hebben dan zij. Maar sinds de negentienjarige dochter van Dana Winner frequent te zien is op televisie, krijgt ze ook erg kwetsende commentaren over zich heen.

“De dochter van Dana Winner, wat is dat voor een gatwijf”, klinkt het onder meer. Of ook: “Hoe zij ook doet? Zit neer en doe eens normaal”

Chinouk zelf is duidelijk geëmotioneerd door de reacties. “Excuseer. Dit is geen vrije meningsuiting meer. Dit is ronduit cyberpesten en dat wordt anno 2018 niet meer geaccepteerd”, schrijft ze op Instagram.

“Ik zou hier graag komaf mee maken. De jeugd is verschrikkelijk hard voor elkaar en het is heel makkelijk om iemand te beoordelen achter een computer. Een mening hebben is één ding, maar dit is van een ander niveau. Ik dacht dat vrouwen voor elkaar supporterden en dat is ook waar ik voor sta.”

Foto: Instagram