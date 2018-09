Diepenbekenaar Luc woont al bijna dertig jaar in pittoresk bergdorpje: “Ik droom zelfs in het Zwitsers-Duits”

Diepenbeek -

“We zijn échte Limburgers”, vertellen Luc Caubergh (56) en zijn vrouw Marie-Josée (52) vanuit Zwitserland. Nochtans merk je niets meer van hun Limburgse accent. Sterker nog, het is voor hen beiden soms zoeken naar de juiste woorden. “We wonen bijna 30 jaar in Zwitserland, nu droom ik zelfs in het Zwitsers-Duits”, zegt Marie-Josée. Samen met hun kinderen Philippe (22) en Catherine (17) wonen ze in Muri, een pittoresk dorp op dertig kilometer van Zürich. “Onze kinderen spreken allebei vloeiend Nederlands. Ze zijn benieuwd naar Limburg en kijken uit naar de familiebezoekjes, maar Zwitserland is hun thuis. Hier zijn ze gelukkig.”