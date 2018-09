"De Congo is van ons": Sporting Hasselt op het matje voor racistisch gedrag van fans

Hasselt -

Voetbalclub Sporting Hasselt moet zich voor het Sportcomité in Brussel verantwoorden voor het gedrag van zijn supporters. Zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Turnhout maakten fans apengeluiden en werd ‘De Congo is van ons’ gezongen. Voorzitter Bart Casters wijst met een beschuldigende vinger richting Turnhout. “Agenten hebben mij bevestigd dat de gezangen uit hun hoek kwamen”, speelt hij de zwartepiet door. Videobeelden spreken dat tegen.