Belgische senioren nog volop actief tussen de lakens en op het internet

De Belgische 65-plusser is bij de gelukkigste van Europa. Ruim vier op de vijf senioren voelt zich goed in zijn vel. Dat blijkt uit een Europese enquête van Ipsos bij ruim 4.000 senioren in opdracht van zorggroep Senior Living Group. De gemiddelde senior voelt zich pas oud vanaf 80, wil zo lang mogelijk op zijn eigen benen staan en is volop actief op het internet maar ook nog in bed. Zo geeft 34 procent van de 65-plussers aan nog seksuele betrekkingen te hebben. Opvallend: mannen voelen zich beduidend gelukkiger dan vrouwen.