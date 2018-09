Houthalen-Helchteren -

Bij rioleringswerken in het centrum van Houthalen-Helchteren is de aannemer op menselijke resten gestoten. Omdat het niet meteen duidelijk was waar de beenderen vandaan kwamen, sloot de politie de site af. Na enkele uren kon de aannemer gewoon terug aan het werk. De locatie bleek in de jaren 20 een kerkhof te zijn.