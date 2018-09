Premier Michel: “VN-Veiligheidsraad zit in een moeilijke positie”

De speciale zitting van de Veiligheidsraad over de non-proliferatie van massavernietingswapens heeft de diepe verdeeldheid van de internationale gemeenschap in alle scherpte blootgelegd. “De VN-veiligheidsraad bevindt zich in een moeilijke positie”, zo stelde premier Charles Michel woensdag in New York vast.

Onder het voorzitterschap van de Amerikaanse president Donald Trump bogen de staatshoofden en regeringsleiders van de vijftien leden van de Veiligheidsraad zich woensdag over de belangrijkste splijtzwammen in de internationale politiek. Trump greep de gelegenheid aan om de Noord-Koreaanse toenadering te prijzen en Iran nogmaals de mantel uit te vegen, maar het debat illustreerde vooral de diepe verdeeldheid in het hart van de internationale besluitvorming.

“Ik moet vaststellen dat de posities bevroren zijn. De VS presenteren Noord-Korea als een spectaculaire diplomatieke overwinning, een overwinning van hun nieuwe doctrine. Andere landen zijn sceptisch en willen meer concrete resultaten zien”, stelde Michel vast.

België hoopt dat er vooruitgang wordt geboekt in de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland, aldus de premier, maar tot dusver “hebben we geen zeer precieze en gedetailleerde engagementen gezien”. Het nucleaire akkoord met Iran, dat de VS eenzijdig heeft opgezegd, is “veel gedetailleerder”, “met een zeer strikte monitoring door de internationale gemeenschap”, stipte hij aan.

“België kan zijn steentje bijdragen”

Michel kon de zitting bijwonen omdat België vanaf januari twee jaar lang deel uitmaakt van de Veiligheidsraad. “Het wordt moeilijk om een consensus te vinden”, blikte de regeringsleider vooruit, maar “in alle bescheidenheid denken wij dat België zijn steentje kan bijdragen”. Ons land is een traditionele bondgenoot van de VS, merkte hij op, maar houdt tegelijkertijd allerlei kanalen voor een politieke dialoog met grootmachten als Rusland en China open.

Volgens Michel worden de Verenigde Naties dezer dagen gekenmerkt door “een scheiding” tussen landen die een unilaterale visie op de wereldpolitiek aanhangen, en landen die geloven dat enkel samenwerking en multilateralisme oplossingen kunnen bieden voor de grote uitdagingen van deze tijd. België zal zich als lid van de Veiligheidsraad alvast laten gelden als overtuigd advocaat van het multilateralisme, aldus de premier.