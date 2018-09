Oliver Naesen wint opnieuw Memorial Fred De Bruyne

Oliver Naesen (AG2R) heeft woensdag de Memorial Fred De Bruyne, een kermiskoers in het Oost-Vlaamse Berlare over 162,4 kilometer, gewonnen. De 28-jarige haalde het afgescheiden voor Joeri Stallaert en de Albanese kampioen Ylber Sefa. Julien Van Den Brande werd vierde voor Niels De Rooze. Het was al de vierde keer in vijf jaar tijd dat Oliver Naesen de Memorial Fred De Bruyne won.

Voormalig Belgisch kampioen Oliver Naesen kruidde de hele wedstrijd. In de laatste ronde slaagde hij erin om weg te geraken, uit een selecte kopgroep, met Joeri Stallaert en Ylber Sefa. Naesen wou absoluut zijn vierde zege op vijf jaar in de wacht slepen in Berlare en demarreerde slag om slinger in volle finale. Uiteindelijk brak de veer dan toch bij Joeri Stallaert en Ylber Sefa en zo kon Oliver Naesen voor zijn talrijke supporters uitgebreid het zegegebaar maken.

Uitslag (156 deelnemers): 1. Oliver Naesen (AG2R) de 162,4 km in 3u21:21 2. Joeri Stallaert op 0:16 3. Ylber Sefa (Alb) 4. Julien Van Den Brande 0:27; 5. Niels De Rooze; 6. Adrien Petit (Fra); 7. Jens Debusschere; 8. Gil D’Heygere; 9. Leon Rohde (Dui); 10. Jan Bakelants; 11. Sander De Pestel; 12. Enzo Wouters 0:53; 13. Louis Verhelst; 14. Gabriel Cullaigh (GBr); 15. Wim Reynaerts; 16. Jasper Frahm (Dui); 17. Jari Vandenbussche; 18. Jonad Volkaert; 19. Gilles De Wilde; 20. Mike Teunissen (Ned); 21. Jasper Kaesemans; 22. Kenneth Van Rooy; 23. Arvid de Kleijn (Ned); 24. Ross Lamb (GBr); 25. Bo Godart; 26. Joerik De Neve; 27. Jens Vanoverberghe; 28. Arjen Livyns; 29. Simon Daniels; 30. Arne De Groote