“Zijn basistempo ligt vijf kilometer per uur hoger”

Geen junior die zoveel inkt deed vloeien als Remco Evenepoel (18). Tijdens de zomer werd hij zelfs al door Vive Le Vélo naar de Tour gelokt om bij Karl Vannieuwkerke aan tafel plaats te nemen. De tiener uit Ternat maakte van die gelegenheid gebruik om meteen zijn kribbel te zetten onder een tweejarig profcontract bij de ploeg Lefevere. Evenepoel slaat zo, net als Filippo Pozzato destijds, de beloftencategorie over. Voor hij prof wordt, wil de zoon van oud-prof Patrick morgen in de wegrit echter nog graag een tweede wereldtitel aan zijn erelijst toevoegen. Wij zochten en vonden Limburgse stemmen die de ‘grootsheid’ van Remco Evenepoel nader voor u kunnen toelichten…

In een peloton herken je hem aan zijn trapfrequentie van 120 omwentelingen per minuut. De kans is echter miniem dat je Remco Evenepoel vaak in een peloton aantreft. De ex-kapitein van de jonge Rode Duivels overklast zijn leeftijdsgenoten namelijk met de regelmaat van de klok. In zijn 44 wedstrijddagen trok hij 34 keer het laken naar zich toe. Soms moeten wedstrijden zelfs vroegtijdig worden afgebroken omdat Evenepoel (1m72 voor 61 kg) de tegenstand dreigt te dubbelen. Het EK in Tsjechië won ...