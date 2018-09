Stoffel Vandoorne met steun van Mercedes naar Formula E?

Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit dat onze landgenoot Stoffel Vandoorne in 2019 niet op de F1-grid zal staan. De Formula E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1, lijkt echter een mogelijkheid te zijn.

Hopen op een racezitje in de F1, dat doet Vandoorne ongetwijfeld nog. De racezitjes voor het F1-seizoen 2019 raken ondertussen echter steeds meer ingevuld en het ziet er meer en meer naar uit dat Vandoorne volgend seizoen in een andere raceklasse actief zal zijn.

Eerder deze week raakte reeds bekend dat de Amerikaanse IndyCar lonkt naar Vandoorne maar er lijkt ook nog een andere mogelijkheid te zijn. Daarbij zou Vandoorne mogelijk wel eens indirect door Mercedes geholpen kunnen worden.

Vandoorne zou onlangs immers getest hebben met een Formula E-bolide van HWA, een team dat gesteund wordt door Mercedes. HWA zou binnenkort haar rijdersduo voor het seizoen 2018-2019 bekendmaken.

Gary Paffett, die geruggesteund wordt door Mercedes, lijkt een certitude te zijn. Doordat Stoffel Vandoorne plots niet meer onder contract ligt bij McLaren lijken HWA en Mercedes interesse te hebben in Vandoorne.

Gezien zijn ervaring in de Formule 1, alsook heel wat opstapklassen, is Vandoorne een rijder die perfect aan het profiel beantwoordt dat voorop wordt gesteld. Het HWA team zou komend seizoen de voorloper zijn van het Mercedes Formula E-team dat binnen iets meer dan een jaar aan de 'elektrische Formule 1' zal deelnemen. De Duitse autoconstructeur stapt dan in de voetsporen van verschillende andere automerken.

