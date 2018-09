Project met buddy’s voor eenzame gevangenen succes: meer dan 130 vrijwilligers aangemeld

Hasselt - Meer dan 130 vrijwilligers hebben zich ingeschreven bij CAW Limburg om een buddy te worden van een gedetineerde in de Hasseltse gevangenis. “Boven de verwachting”, zegt Peggy De Valck van CAW aan Radio 2.

Twee weken geleden deed het CAW in onze krant een oproep aan vrijwilligers om eenzame gevangenen te bezoeken. “Het is belangrijk dat het contact met de maatschappij niet helemaal verbroken wordt, want bijna iedereen komt ooit vrij”, klonk de motivatie voor het project.

Na de info-avond schreven meer dan 130 vrijwilligers zich in. De planning van het project werd door het succes wat aangepast. “De kennismakingsgesprekken met de kandidaat-vrijwilligers lopen nog tot eind november. Dan begint de opleiding en het is de bedoeling dat de buddy’s in februari volgend jaar voor het eerst op bezoek gaan in de gevangenis. Aanvankelijk was het plan om in november al te starten met het project maar we willen het goed voorbereiden”, zegt Peggy De Valck nog aan Radio 2.

De vrijwilligers die nu niet geselecteerd worden, zullen in een werfreserve terechtkomen, aldus nog De Valck.