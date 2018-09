Belgische wegrenners werken tijdens tijdrit “rustige duurrit” af aan gemiddelde van 31,7 km/u

Terwijl Laurens De Plus zijn tijdrit afwerkte, haspelden de zeven andere Belgen van de selectie voor de wegrit van zondag een trainingstochtje af. 81,44 km stond er na afloop op de teller van Greg Van Avermaet, goed voor een ritje van ruim 2u30.

De renners vertrokken iets na 9u30 vanuit het teamhotel in Ebss. Aangezien het hotel vlakbij de staatsgrens met Duitsland ligt, ging het parcours zowel over Duitse, als Oostenrijkse wegen.

81,44 km werd er afgewerkt, over 2u34, goed voor een gemiddelde van 31,7 kilometer per uur en dat met onderweg 1350 hoogtemeters. “Een rustige duurrit”, noemde Xandro Meurisse het op Strava, Van Avermaet sprak over “een Belgenrondje”.

Geen koffieritje, maar toch al eens stevig de beentjes gestrekt. Donderdag zal het er harder aan toe gaan met een lange training waarbij Van Avermaet, Benoot, Wellens, Pauwels, Hermans, Meurisse, Teuns en mogelijk ook De Plus de slotklim willen verkennen van het WK-parcours. De Höttinger Höll Climb is 2,8 km lang, 11,5 procent gemiddeld, met stukken tot 28 procent. “We zullen er allemaal naar omhoog kruipen”, sprak Tim Wellens na de verkenning eind juni.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA