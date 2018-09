Man uit Leopoldsburg: “Afgestorven hersenkwab fout van agressie tegenover politie”

Een 36-jarige man uit Leopoldsburg moet vrezen voor internering nadat hij op 11 september vorig jaar door het lint ging tegen de politie. De oorzaak ligt volgens de beklaagde bij het afsterven van zijn frontale kwab in de hersenen.

Tijdens een avondje stappen in Leopoldsburg kreeg de man het aan de stok met een vrouw. Hij sloeg haar zelfs met het hoofd tegen een voorruit van een wagen. Ze was vier dagen werkonbekwaam. Een opgetrommelde agent kreeg een slag in het aangezicht en een andere een trap tegen de borstkast.

De dader bekende meteen. “Mijn licht ging uit. Dat is een gevolg van het afsterven van mijn frontale kwab in de hersenen na een ongeval in 2000. Daardoor kan ik mijn gedrag niet controleren”, luidde zijn uitleg ...