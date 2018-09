Victor Campenaerts zorgt voor een unieke medaille: “Shit man, wat is dat hier”

Misschien kon brons maar top zes zou al top zijn, dacht Victor Campenaerts op voorhand. Het werd brons voor de Antwerpenaar, op een zucht van zilver. En of hij tevreden was met zijn medaille. Onderweg dacht ik: “Shit man, wat is dat hier?”

Hij glunderde van oor tot oor, een blikje Belgisch bier bij de hand, nauwelijks enkele minuten nadat hij op het WK tijdrijden in Innsbruck voor een onverhoopte bronzen medaille had gezorgd. “Ik wist dat een derde plaats mogelijk was”, begon Campenaerts zijn relaas. “Twee staken erbovenuit, dat wist ik. En daarachter kwam een groepje renners waarvan een aantal toch in het voordeel waren door die klim.”

Campenaerts ging voortvarend van start en realiseerde aan het eerste tussenpunt de vierde tijd. “Ik vertrok snel, iets sneller dan ik voorzien had. Daarna was het zaak om die beklimming op eigen tempo omhoog te rijden. Ik zou wel zien waar ik uitkwam.”

En wat voor een tempo. Bij het tweede tussenpunt - bovenop de beklimming - moest Campenaerts enkel Dennis en Dumoulin voor zich dulden en bleek de kloof met Dumoulin veel kleiner dan gedacht. “Ik hoorde de tijden en besefte plots dat ik meedeed met Dumoulin. Shit man, wat is dat hier, schoot het door mijn hoofd.”

Elk knikje sterven

Wat restte waren zeventien snelle kilometers richting finish. “Ik had ’s morgens nog tegen Laurens (De Plus, red) gezegd dat het op elk knikje sterven zou zijn. En het kwam uit. De laatste anderhalve kilometer duurde ontzettend lang. Normaal finish ik sterk en kan ik in de laatste vijfhonderd meter nog seconden goed maken. Nu viel ik echt stil. Misschien heb ik daar wel de zilveren medaille laten liggen.”

Zou kunnen: Campenaerts sneuvelde uiteindelijk op nauwelijks een halve seconde van uittredend wereldkampioen Tom Dumoulin. “Tweede of derde, wat maakt het uit. Natuurlijk is tweede beter maar ik ben eerlijk: ik ben superblij met dit resultaat. Ik wist dat dit ooit mogelijk zou zijn maar dacht dat het voor later zou zijn. Het is dus voor nu.”

