Motard zonder rijbewijs test positief op drugs tijdens grote politiecontrole

Lummen / Hasselt -

Tijdens de gezamenlijke controles van de politie Limburg Regio Hoofdstad, de Douane en de Vlaamse Belastingdienst dinsdag is voor meer dan 28.000 euro aan achterstallige belastingen en 2.200 euro aan openstaande verkeersboetes geïnd. De grootschalige controles vonden plaats in Lummen (voormiddag) en Hasselt (namiddag). In totaal stelde de politie 80 processen-verbaal of onmiddellijke inningen op.