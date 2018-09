Realisme troef: paardentestikels zullen krimpen bij koud weer in nieuwe westerngame

Vanaf volgende maand kunnen gamers aan de slag met westerngame ‘Red Dead Redemption 2’. Zopas lekte uit dat de makers ver gingen in hun streven naar realisme. Erg ver, want zo zullen de testikels van de paarden krimpen wanneer de speler zich met zijn virtuele ros in koud weer begeeft.

Ontwikkelaar Rockstar heeft met de ‘Grand Theft Auto’-reeks al veelvuldig bewezen hoe een immense open spelwereld verlevendigen kan worden. En ook hun eerste westerngame ‘Red Dead Redemption’ kon al op veel goedkeurend geknor rekenen. Maar voor de sequel werd echt alles uit de kast gehaald. Realisme troef. Niet weg te denken in een westerngame: paarden. En die zullen een grote rol spelen in ‘Red Dead Redemption 2’. Er zijn 19 rassen en 59 verschillende vachten beschikbaar en de speler kan zijn paard personaliseren met gevlochten manen of speciale zadels en tassen. De paarden zelf zijn grafisch extreem gedetailleerd en gedragen zich ook als gewone dieren. Lees: ze zullen regelmatig een portie paardenvijgen droppen. Maar ook de physics - het nabootsen van fysische wetmatigheden in games - werd naar een hoger niveau getild. ‘Red Dead Redemption pakt uit met dynamische testikels. Say what? Yep, de cojones van het paard zullen wiebelen tijdens het draven, maar krimpen ook bij koud weer. Er zijn nog geen screenshots of video’s die dat bewijzen, maar de makers hebben de gimmick intussen wel bevestigd.