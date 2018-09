Tongeren - Op woensdag 26 september hebben bijna 300 personen deelgenomen aan de 7de editie van 'De Langste Eettafel' in DC De Piepel. Dit initiatief kadert in de 'Week van de Verbondenheid'.

OCMW-voorzitter Johnny Vrancken zorgde voor de verwelkoming: "Tongeren is een warme stad waarin verbondenheid leeft. Dat begint met uit je huis komen om contact te zoeken met mensen om samen dingen te doen, zoals een pintje te gaan drinken. De afgelopen 10 jaar werden in onze dorpsrestaurants jaarlijks 14.500 maaltijden geserveerd. Dat komt neer op 350 per week. Vandaag zitten jullie aan de langste eettafel in heel Vlaanderen. We zullen dit blijven doen, de volgende 20 jaar, want de sociale cohesie is heel belangrijk".

Augustine Latet: Deze 99-jarige is al 10 jaar een vaste klant van het dorpsrestaurant en heeft er nog nooit 'slecht' gegeten .

Ook was er een dankwoord voor het team van vrijwilligers dat elke week paraat staat om de gasten te bedienen.