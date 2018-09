Mode Dries Van Noten houdt het midden tussen romantiek en minimalisme met nieuwe lentecollectie

De Antwerpse modeontwerper Dries Van Noten heeft woensdagmiddag zijn nieuwste collectie voor de komende lente en zomer voorgesteld in Parijs. Die bundelt uiterst draagbare stuks die een mix zijn van grafisch minimalisme een romantische bloemenweelde. Denk aan transparante jassen met bloemenprint en even fleurige jurken die in een outfit samenkomen met een zwart-wit strepenpatroon. Ook blauw kreeg een prominente rol, net als felgekleurde franjes en pluimen als accessoires. De modellen hadden voor de gelegenheid een strak kapsel met hoekige froufrou en een dikke streep eyeliner op. Ze toonden de lijn in een volledig witte setting die het fresh and clean-gehalte van het defilé beklemtoonde . Door de sobere achtergrond kwam de aandacht volledig op de kleding te liggen.