BINGETIP. Zin in een sitcom?

In Amerika is men vorige week gestart met het twaalfde en laatste seizoen van ‘The Big Bang Theory’. Afleveringen waar wij helaas nog even op moeten wachten. In de tussentijd biedt Netflix nog heel wat andere sitcoms aan om de tijd te doden. Iets minder nerds en wetenschap, maar evenveel humor.

The Good Place Nadat Eleanor (Kristen Bell), Chidi (William Jackson Harper), Jason (Manny Jacinto) en Tahani (Jameela Jamil) een heel eerste seizoen lang dachten in The Good Place (het equivalent van de hemel) te vertoeven, bleek dat - twist - niet zo te zijn. Ze zaten eigenlijk in een nieuw proefproject van The Bad Place (de hel), ontworpen door Michael (Ted Danson). Na verwoede pogingen om hen het hiernamaalse leven zuur te maken (802 om precies te zijn) gooit hij het in het tweede seizoen op ...