Bradley Cooper lanceert Lady Gaga als filmster: “Ik ben zoals mijn personage ook onzeker”

De vierde remake van ‘A Star Is Born’ moet van popidool Lady Gaga een bonafide filmster maken. Daar lijkt Bradley Cooper , haar tegenspeler en regisseur, mooi in te slagen. Lady Gaga’s eerste filmrol wordt immers de hemel in geprezen. Coopers riskante aanpak om Gaga te ontdoen van haar popmasker wierp vruchten af, want hij onthulde zo een spontane actrice.

Het is zo’n verhaal waar Hollywood eeuwig verliefd op zal zijn. ‘A Star Is Born’ gaat immers over een aan drank verslaafde mannelijke ster die een vrouwelijke nobody naar het sterrendom katapulteert. Op het toppunt van haar roem is hij een has been geworden. Aan de basis van dat verhaal lag mogelijk het turbulente huwelijk van ‘Double Indemnity’-actrice Barbara Stanwyck met haar onpopulaire echtgenoot Frank Fay, maar in het Hollywood van de jaren 20 en 30 waren er meerdere ...