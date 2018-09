Schitterend brons voor Victor Campenaerts, Rohan Dennis is nieuwe wereldkampioen tijdrijden

De Australiër Rohan Dennis heeft zijn eerste wereldtitel tijdrijden op zak. De uitgesproken favoriet op goud stelde niet teleur en reed altijd en overal de snelste tussentijden. Maar dé prestatie voor ons Belgen kwam van Victor Campenaerts. De Antwerpenaar bevestigde andermaal zijn status als een van ’s werelds beste tijdrijders en reed naar een onverhoopte bronzen medaille, op niet eens een seconde van de Nederlandse titelverdediger Tom Dumoulin.

Het 52 kilometer lange parcours tussen startplaats Rattenberg en de finish in Innsbruck bood voor elk wat wils: een biljartvlakke en weinig technische aanloop gevolgd door een lastige beklimming van meer dan vier kilometer naar Gnadenwald van waaruit een snelle afdaling de renners tot in het centrum van Innsbruck bracht. Ideaal voor Rohan Dennis, vond uittredend wereldkampioen Tom Dumoulin maar de Nederlander wilde zich alvast niet op voorhand verloren geven.

Dumoulin had alvast het voordeel dat ploegmaat en landgenoot Wilco Kelderman heel vroeg van start ging zodat die hem alvast de nodige informatie kon doorspelen. Kelderman reed zoals verwacht de snelste tijd maar zag al snel hoe de Tsjech Barta en later ook de Deen Toft Madsen nog sneller deden.

Grote jongens

Maar het was wachten op de grote jongens. En daarbij ook onze landgenoot Victor Campenaerts. De Antwerpenaar startte zonder complexen en realiseerde bij het eerste tussenpunt, na zestien kilometer, de vierde tussentijd op nauwelijks zestien seconden van Dennis en met Dumoulin en Tony Martin binnen handbereik. Zijn ambitie - beter doen dan de zevende plaats van Yves Lampaert, het beste WK-resultaat ooit - kwam almaar meer binnen bereik.

Maar op Rohan Dennis stond geen maat. De voor hem gestarte Jonathan Castroviejo werd al tijdens de beklimming van Gnadenwald bijgebeend, niemand kwam ook maar enigszins in de buurt van de tijden van de Australiër.

Campenaerts versus Dumoulin

Achter de rug van Dennis ontspon zich een mooie strijd om de medailles met Dumoulin en onze landgenoot Victor Campenaerts in de hoofdrol. Bij het tweede tussenpunt, op de top van de beklimming naar Gnadenwald, was het verschil tussen de Belg en de Nederlander slechts elf seconden in het voordeel van de Nederlander. De Antwerpenaar stoomde in een rotvaart richting Innsbruck in een poging om de uittredende wereldkampioen het zilver te ontfutselen maar ook Dumoulin wist maar al te goed wat er op het spel stond. De Nederlander haalde het uiteindelijk met een marge van niet eens een seconde.

Belgische wielergeschiedenis

En of de Belg tevreden was met brons! Campenaerts reed met voorsprong de race van zijn leven en zorgde voor een unicum in de Belgische wielersport: een medaille in de individuele tijdrit. Meer zelfs, de Belgische mannen behaalden zowel bij de juniores (goud met Evenepoel), beloften (zilver voor van Moer) als profs (brons voor Campenaerts) een medaille in een discipline waar we tot voor kort niet of nauwelijks een rol van belang in speelden.

Dennis finishte na 52,5 km uiteindelijk in 1u03:02, Campenaerts finishte in 1u04:24 en werd met amper 50 honderdsten geklopt door Dumoulin. Laurens De Plus (Quick-Step) werd teleurstellend vijftigste.

Dennis breekt WK-vloek

Voor de 28-jarige Dennis is het zijn eerste wereldtitel. De Australiër stelde de voorbije jaren steeds teleur op het WK met achtereenvolgens een vijfde (2014), twee zesde plaatsen (2015 en 2016) en een achtste stek (2018). Dennis won dit jaar al individuele tijdritten in zowel de Giro als de Vuelta (2). Vorig jaar was de wereldtitel voor Tom Dumoulin.

Zondag staat de wegrit bij de mannen elite op het programma.

Uitslag:

1. Rohan Dennis (Australië) in 1:03:02

2. Tom Dumoulin (Nederland) +1:21

3. Victor Campenaerts (België) +1:22

4. Michal Kwiatkowski (Polen) +2:05

5. Nélson Oliveira (Portugal) +2:14

6. Jonathan Castroviejo (Spanje) +2:18

7. Tony Martin (Duitsland) +2:25

8. Patrick Bevin (Nieuw-Zeeland) +2:35

9. Vasil Kiryienka (Wit-Rusland) +3:08

10. Martin Madsen (Denemarken) +3:23