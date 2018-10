Leeft Marie Vinck volgens de 13 Geboden? “Iedereen zondigt wel een beetje, zeker? Behalve het moorden!"

We treffen Marie Vinck op het best en het slechtst mogelijke moment. Het slechtst mogelijke moment, omdat dochtertje Gloria (1,5 jaar) thuis zit met koorts, en Marie haar hoofd eigenlijk niet naar een uitgebreide babbel staat. Toch staat ze ons zonder morren te woord, in een bar op een boogscheut van haar woning in hartje Antwerpen. Tegelijk is dit het best mogelijke moment, omdat ze vijf jaar na ‘Zuidflank’ weer het televisiescherm siert. Iets waar u ons dan weer nooit over zult horen ...