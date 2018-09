België ontmoet in hervormde Davis Cup Brazilië in kwalificaties

De Belgische tennismannen nemen het in de kwalificaties van de hervormde Davis Cup op tegen Brazilië. Dat is het resultaat van de loting van woensdag. Het duel staat op 1 en 2 februari van volgend jaar op de planning in Zuid-Amerika. België was reekshoofd bij de loting.

In de hervormde Davis Cup zullen achttien landen in november 2019, op het einde van het seizoen, in een toernooi van week op één locatie strijden om de titel. Als het team van kapitein Johan Van Herck wint tegen Brazilië, heeft het zijn ticket voor de finaleweek beet. In totaal twaalf landen plaatsen zich via de kwalificaties voor de finaleweek, zes anderen mogen zich automatisch opmaken voor de eindstrijd. Het gaat om de vier halvefinalisten van dit jaar (Frankrijk, Spanje, Kroatië en de VS) en twee wildcards: Argentinië en Groot-Brittannië.

Eerst vechten Frankrijk en Kroatië nog voor eindwinst in de editie van dit jaar. Die strijd staat van 23 tot 25 november op de agenda op gravel in Rijsel. Frankrijk klopte vorig jaar in de finale België.

Programma kwalificatieronde

De duels staan op 1 en 2 februari van volgend jaar op de planning

Brazilië - BELGIË

Oezbekistan - Servië

Australië - Bosnië en Herzegovina

India - Italië

Duitsland - Hongarije

Zwitserland - Rusland

Tsjechië - Nederland

Colombia - Zweden

Oostenrijk - Chili

China - Japan

Kazachstan - een nader te bepalen Europees of Afrikaans land

Canada - een nader te bepalen Europees of Afrikaans land

* De twaalf winnaars stoten door naar de finaleweek, die in november 2019 zal plaatsvinden. Zes landen zijn hiervoor automatisch geplaatst: de vier halvefinalisten van dit jaar (Frankrijk, Spanje, Kroatië en de VS) en twee wildcards (Argentinië en Groot-Brittannië).