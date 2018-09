Mediterraans dieet verkleint de kans op een depressie

Het mediterraans dieet is een van de populairste manieren om gezond kilo’s te verliezen. En je voelt je er ook blijer door. Wetenschappers hebben immers ontdekt dat het patroon - waarbij onder meer groenten, fruit en olijfolie centraal staan - de kans op depressieve gevoelens vermindert.

Wetenschappers buigen zich al jaren over de positieve effecten van een mediterraans eetpatroon. Zo werd in het verleden al aangetoond dat het eten van veel fruit, groenten, granen, noten, gezonde oliën en vis het risico verkleint op diabetes type 2, een hoge bloeddruk en hartziekten. Maar het kan je ook gelukkiger maken. Dat staat er te lezen in het wetenschappelijk vakbladMolecular Psychiatry.

Minder depressies

Een team onderzoekers analyseerde 41 eerdere studies over het populaire dieet en suggereren dat het de kans om depressies te ontwikkelen doet slinken. De vorsers ontdekten dat mensen die zich aan een mediterraans eetpatroon houden zo’n 33 procent minder kans hebben dan anderen om zich de volgende acht tot twaalf jaar neerslachtig te voelen. Ze voegen eraan toe dat een dieet met weinig verzadigde vetten, suikers en verwerkt voedsel tout court het risico op een stemmingsstoornis met 24 procent vermindert.

Gezond en gevarieerd

Hoofdonderzoeker Camille Lassale, verbonden aan het University College in London, vindt dit overtuigend bewijs om aan te tonen dat er een verband is tussen de kwaliteit van je dieet en je geestelijke gezondheid. “Deze relatie gaat verder dan het effect van een dieet op je gewicht. Het is duidelijk dat wie kiest voor een gezond en gevarieerd eetpatroon een depressie kan voorkomen.”