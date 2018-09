Lommel -

De N71 tussen Lommel en Neerpelt is momenteel versperd door een ongeval. Een bestelwagen reed omstreeks 15.30 uur tussen de Stationsstraat en de Napoleonweg achter op een tractor met oplegger. Hoe dat is gebeurd, is nog niet geweten. Er vielen twee gewonden, de bestuurder van de tractor is er erg aan toe.