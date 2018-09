Botsing tussen bus en auto zorgt voor file in Beringen

Beringen -

Woensdag omstreeks 14.30 uur is er op de Heppensesteenweg in Beverlo bij Beringen een aanrijding geweest tussen een bus van de Lijn en een voertuig. De autobestuurder remde ter hoogte van een fietsoversteekplaats waar de fietser eigenlijk dient te stoppen. De lijnbus had dat te laat opgemerkt en botste langs achter tegen het voertuig.