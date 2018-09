WK basket - China klopt Japan en stoot door naar de laatste acht

China heeft in de eerste barragewedstrijd van het WK basketbal voor vrouwen in het Spaanse Tenerife met 87-81 de maat genomen van Japan. De Chinese vrouwen plaatsen zich zo voor de kwartfinales. Eerder stootten België, Australië, Canada en de Verenigde Staten als groepswinnaars al rechtstreeks door naar de laatste acht.

China ontmoet in de kwartfinales vrijdag Australië. In de overige barragematchen vandaag treft Griekenland Nigeria, speelt Spanje tegen Senegal en Turkije tegen Frankrijk. De winnaar van dat laatste duel treft vrijdagavond (om 18u30) de Belgian Cats in de kwartfinales.

De vrouwen van bondscoach Philip Mestdagh sloten hun groep als eerste af na zeges tegen Puerto Rico (86-36) en Spanje (72-63) en een nederlaag tegen Japan (75-77 nv).