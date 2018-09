Ecuadoraan Jonathan Caicedo wordt ploegmaat van Sep Vanmarcke bij Education First

Brussel - De Ecuadoraan Jonathan Caicedo zet zijn wielercarrière in 2019 verder bij EF Education First-Drapac p/b Cannondale. Hij wordt in het Amerikaanse team ploegmaat van Sep Vanmarcke.

De 25-jarige Caicedo fietst dit seizoen voor het bescheiden Colombiaanse Medellin. Hij promoveert komend seizoen naar de WorldTour. “Dit is een nieuw avontuur in mijn sportieve leven en ik wil de ploeg danken voor deze kans. Het is de belangrijkste stap die ik al in mijn carrière heb gezet”, zegt de Ecuadoraan, die vorige maand de Ronde van Colombia won en in 2015 nationaal kampioen tijdrijden werd.

Teammanager Jonathan Vaughters noemt het aantrekken van Caicedo zijn “wildcard gok”. “Ik begon hem te volgen na zijn doorbraak in de Vuelta Asturias. Hij werd er tweede na Richard Carapaz, die vervolgens als vierde in de Giro eindigde. Die uitslag trok mijn aandacht. Caicedo’s zege in de Ronde van Colombia, nog altijd een heel lastige wedstrijd hoewel het geen UCI-koers meer is, trok mij over de streep. Hij kan winnen op grote en lage hoogte. Hoe harder, hoe beter.”

Caicedo krijgt volgend jaar zijn kans in een grote ronde. “Waarschijnlijk de Giro of Vuelta”, aldus Vaughters. “Hij is een goede tijdrijder en een goede klimmer en kan ook wat sprinten. Ik denk dat hij iemand is voor het klassement in rittenwedstrijden met veel klimwerk.”