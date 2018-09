Tiener print vals geld en gaat ermee gokken en winkelen: 2 jaar cel

Genk / Opglabbeek - De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 19-jarige man uit Opglabbeek veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 16.000 euro omdat hij begin dit jaar ging winkelen en gokken met vals geld.

De man betaalde zijn boodschappen in februari in verschillende winkels in Opglabbeek en Genk met nagemaakte briefjes van 20 en 50 euro maar liep pas op 17 april tegen de lamp toen hij met een nagemaakt briefje van 20 euro een gokje wilde plaatsen in een gokkantoor. Bij zijn arrestatie vertelde hij aan de politie dat hij nog valse briefjes bij hem thuis had liggen.

In totaal zou hij een achttal keer betaald hebben met vals geld dat hijzelf kopieerde en afdrukte op zijn printer. Het was niet de eerste keer dat hij voor de rechter moest verschijnen voor vermogensdelicten. Toen hij nog minderjarig was, moest hij het in 2016 ook al aan de jeugdrechter uitleggen.