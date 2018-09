Wit-Gele Kruis Lanaken viert Dag van De Thuiszorg

Lanaken - Op 25 september was het Dag van De Thuiszorg. Ook het Wit-Gele Kruis Lanaken vierde mee.

Het Wit-Gele Kruis is een organisatie van enthousiaste en kundige zorgverleners die dag en nacht, de klok rond gecontacteerd kunnen worden. Die met kennis voor U klaar staan en voor wie (bijna) geen moeite te veel is.

"Jaarlijks sturen wij het Wit-Gele Kruis van Lanaken een vrolijke e-mail als dank voor de hulp die zij ons verlenen", aldus een medewerker. "Het afgelopen jaar hebben wij wel veel van het team gevraagd. Zeker toen mijn echtgenote na haar hartfalen weer naar huis kwam, hebben wij veel van hun hulp gebruik mogen maken. Wij willen ons er dit jaar niet van afmaken met een e-mail, maar hebben naar een bijzonder 'iets' gezocht. Onze keuze is gevallen op een kaars met logo van het WGK plus een zegen. Deze kaars willen wij graag aan de beide verantwoordelijken, plus enkele wijkverpleegkundigen, als vertegenwoordigsters van al hun collega’s in Lanaken, overhandigen."

Wie kent ze niet ...?

Ja, wie kent ze niet, de witte autootjes van het WGK, zo vertrouwd in het straatbeeld. Overal en altijd kom je ze tegen, want de thuisverpleegkundigen komen vaak, soms meerdere keren per dag, bij hun patiënten over de vloer. Zij zijn de vertrouwde aanspreekpunten voor al hun zorgbehoeftes en vragen. Ze hebben niet alleen oog voor de noden van de patiënten, maar ook van hun mantelzorgers. Met respect voor de autonomie en levenswijze van de patiënten en in overleg met hen geven de verpleegkundigen de beste zorgen. Ze hebben een brede kennis, want worden geconfronteerd met zeer uiteenlopende zorgsituaties. Een belangrijke taak tijdens de verzorging is het observeren van de patiënten en het signaleren van veranderingen in hun gezondheidstoestand. Zo vormen ze als het ware de ogen en oren van de huisarts die op die manier de behandeling kan bewaken. Dankzij die nauwe samenwerking tussen patiënt, mantelzorger, thuisverpleegkundige en huisarts kunnen de patiënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. En omdat de thuisverpleegkundigen zo vaak langskomen voor de verzorging, groeit er een unieke vertrouwensband tussen patiënt en verpleegkundige. Die vertrouwensrelatie maakt het gemakkelijker om een beroep te doen op de hulp en expertise van de verpleegkundige. Zij verdienen het dus echt om op deze dag eens extra in de kijker gezet te worden.