De onwaarschijnlijke laatste seconde waarin de Belgian Cats de wereld verbaasden (en de ongeziene vreugde)

Eén seconde en één honderdste was er nog te spelen, en ze moesten nog één keer scoren om als groepswinnaar door te stoten. De loopacties waren perfect en synchroon, Emma Meesseman dook op het juiste moment de ruimte in, de pass van Kim Mestdagh was op maat. Meesseman werkte koeltjes af.

Eén seconde en één honderdste later was de enorme stunt van de Belgian Cats op hun allereerste WK een feit: ze klopten Europees kampioen Spanje met de benodigde marge van acht punten en gaan als groepswinnaar naar de kwartfinale. Alle Belgen bestormden het veld, één bankzitter valt in haar enthousiasme zelfs over de boarding. Het maakt allemaal niet meer uit, de vreugde-uitbarsting is totaal en ongezien.

“Eén van de beste zeges in de geschiedenis”, noemt de commentator van basketbond FIBA het. “Niet alleen voor het Belgische basketbal, maar ook één van de mooiste zeges in de geschiedenis van het vrouwenbasketbal.”