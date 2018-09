Lien (24) wil Genkse jongeren een politiek geweten schoppen

Genk - Lien Vande Kerkhof (24) maakt politiek nieuws op maat van de jongeren. Volgens haar slagen de klassieke media er niet hen volledig en correct te informeren. Met haar organisatie Point of Vote wil ze alle jonge Genkenaren wegwijs maken in de gemeentepolitiek. “Politici zijn zakkenvullers en onze stem verandert toch niets. Zo denken de jongeren, en dat wil ik veranderen.”

Video: Giulia Latinne en Elena parton

“Wanneer ik op café tegen mijn vrienden over politiek begin, rollen ze meestal direct met hun ogen”, vertelt Lien Vande Kerkhof. Ze wil de Genkse jongeren - van welke afkomst dan ook - daarom politiek bewust maken. “Veel jonge mensen zijn niet geïnteresseerd in politiek en zijn dan ook totaal niet op de hoogte.”

“Jongeren lezen enkel de krantenkoppen, die gebaseerd zijn op clickbait. De sociale media focussen op onbenulligheden. Hierdoor houden jongeren zich niet meer actief bezig met wat er echt toe doet”, meent de jonge vrouw.

Samen met foto- en videograaf Jeroen Olaerts (24) startte ze deze zomer met het videoplatform Point of Vote. Een YouTube-kanaal en een Facebook-pagina schotelen je filmpjes voor waarin politici van alle partijen aan het woord zijn. Geen eindeloos politiek gelal, maar kort en duidelijke informatie van politici terwijl de klok tikt hun standpunt duidelijk maken.

De jonge vrouw is geboren en getogen in Genk. Ze verliet haar geboortestad om mediacultuur te studeren in Amsterdam, en woont nu in Antwerpen. Vande Kerkhof werkt bij de Universiteit van Vlaanderen als wetenschapsredactrice. “Maar ik wou meer”, vertelt de journaliste, “en zo groeide het idee van een eigen journalistiek platform”.

Zakkenvullers

De inspiratie haalt ze uit haar eigen omgeving. “Mijn vrienden zijn hardwerkende hoogopgeleiden. Maar ik merk dat zij weinig geïnteresseerd zijn in politiek en ook niet op de hoogte zijn.”

Zo kwam Vande Kerkhof op het idee om nieuws te maken op maat van de jongeren. “Ik zet De Afspraak op terwijl ik me ’s ochtends aan het schminken ben”, lacht Vande Kerkhof. Zo wil ze steeds mee zijn met het laatste politieke nieuws. “Maar programma’s als De Afspraak en Terzake zijn vaak te hoogdrempelig voor jongeren.”

Met een bescheiden budget van de gemeente Genk ging ze aan de slag. Ze schakelde Jeroen Olaerts, gekend met zijn artiestennaam Point of View, in voor videoproductie en een extra stel hersenen. Ook organiseert ze op 29 september samen met de Genkse Jeugdraad het interactieve jongerendebat Debattle. De kopstukken van alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan dan in debat. Ook zal er van elke partij een jonge kandidaat aanwezig zijn. Daar zal Vande Kerkhof jongeren ook laten kennismaken met Point of Vote.

“Overtuigen in dertig seconden, vanaf nu”, is het principe van de filmpjes van Point of Vote. Een jonge politicus van elke partij krijgt steeds hetzelfde tijdskader om hun standpunt over een belangrijke kwestie duidelijk te maken. De politici worden steeds ingeleid door de journaliste die beknopt de kwestie aansnijdt. De thema’s diversiteit, welzijn, jeugdwerkloosheid en ideologie komen aan bod.

“Ik merk wel dat jongeren nadenken over deze onderwerpen”, vertelt Vande Kerkhof. Maar volgens haar ontbreekt hier het politieke aspect. “Politici zijn zakkenvullers en onze stem verandert toch niets. Zo denken de jongeren, en dat wil ik veranderen. Ik wil hen ervan bewust maken dat zij ook een rol spelen in de politiek. Na de gemeenteraadsverkiezingen, ga ik met Point of Vote berichten over de federale verkiezingen.”

Debattle zal plaatsvinden in het Genkse jeugdhuis PAND op zaterdag 29 september. De deuren openen vanaf 15.30 en de toegang is gratis.