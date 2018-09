20 kaarsjes voor Google, maar wist u dit al over de zoekmachine?

In september 1998, 20 jaar geleden, werd Google opgericht door informatici Sergey Brin en Larry Page. Sinds 2000 is het de grootste zoekmachine ter wereld met vanaf 2011 elke maand 1 miljard gebruikers. We sprokkelden leuke weetjes bij elkaar, zochten en vonden (ecologische) alternatieven en vroegen ons af hoe het nog met de AltaVista’s en Ask Jeeves’ van weleer gesteld is. Allemaal gevonden via… Google.