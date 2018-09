Driedaagse Brugge - De Panne integreert volgend jaar in WorldTour

De Panne - De mannenwedstrijd van de Driedaagse Brugge-De Panne zal volgend jaar - net als haar vrouwelijke tegenhanger - deel uitmaken van de WorldTour-kalender. Dat bevestigde de Internationale Wielerunie (UCI) in de marge van het WK in Innsbruck aan de organisatie. De West-Vlaamse koers vervoegt zo andere Vlaamse voorjaarsklassiekers als de Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen binnen de WorldTour.

De Driedaagse Brugge-De Panne veranderde dit jaar van concept. De mannenwedstrijd werd een eendagskoers en schoof een week vooruit op de kalender, in de week na Milaan-Sanremo op woensdag voor de E3 Harelbeke.

Ook in 2019 wordt de mannenrace op één dag afgewerkt, op woensdag 27 maart. Op de tweede dag van de ‘driedaagse’ wordt een vrouwenwedstrijd - die sinds dit jaar al WorldTour was - verreden, waarna de derde dag “in het teken zal staan van breedtesport”, aldus de organisatie. “Meer details daaromtrent zullen binnenkort volgen.”

Bruno Dequeecker, voorzitter van de Driedaagse Brugge-De Panne en Bob Verbeeck, CEO van organisator Golazo, waren bijzonder verheugd met de upgrade van hun wedstrijd. “We zijn erg tevreden met de beslissing van de UCI om ook de mannenwedstrijd het label WorldTour toe te kennen. Dat die erkenning nu volgt, zegt alles over de wedstrijd, zowel over de historiek ervan als over het toekomstige potentieel. Het was ons streven toen twee jaar geleden KVC Panne Sportief en Golazo sports gingen samenwerken. We zijn bijzonder fier dat we nu zowel een mannen- als vrouwenwedstrijd op het allerhoogste niveau kunnen presenteren.”

De editie van 2018 werd gewonnen door de Italiaan Elia Viviani.